Sensual Daniella Chávez dedica tierno mensaje a su hija en el Día de las Madres

Santiago, Chile.- Daniella Chávez, es una modelo e influencer de Instagram de la cual los internautas la titulan como una de las mujeres más candentes de la red social, gracias a su cuerpo de tentación.

Cada vez que la también nombrada ‘Novia de la Copa América’ comparte una nueva fotografía, una gran multitud de enamorados se apresura a informarle de sus más oscuros sueños o a elogiar sus curvas.

En esta ocasión la playmate publicó en la red social algo diferente, pues con motivo del Día de las madres, se dejó ver en una foto al lado de su hija, la cual posee rasgos muy similares a los suyos.

Una publicación compartida por Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) el 12 de May de 2019 a las 9:23 PDT

De esta manera Daniella aprovechó para enviar un conmovedor mensaje sobre la maternidad:

Hace muchos años llegaste a mi vida, fue difícil en el comienzo porque no lo esperaba a tan temprana a edad, donde estaba llena de sueños y metas por cumplir, creo haber sentido que se me vino el mundo abajo con la noticia, pero cuando te vi, cuando te tuve en mis brazos todo cambió. Dejé todo de lado por cuidarte, darte amor y todo lo necesario para criar mi ángel que llegó a dar una nueva vida, al fin no llegaste a cambiar mi vida, llegaste a complementarla”