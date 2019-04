Ser abogada, la siguiente meta en la que ya trabaja Kim Kardashian

Estados Unidos.- Kim Kardashian es una celebridad de televisión, una exitosa empresaria, madre de tres (próximamente cuatro) pequeños, miembro de una de las familias más famosas del entretenimiento y próximamente una abogada con enfoque en justicia penal.

La esposa de Kanye West habló para la revista Vogue Estados Unidos sobre una de las decisiones más importantes de su vida y una de las situaciones que la motivaron a tomar ese camino en su formación profesional: el caso de Alice Marie Johnson.

Como se ha de recordar, Kim Kardashian abogó con fuerza por Alice, una mujer que había permanecido en la cárcel por más de dos décadas después de ser sentenciada por un cargo por drogas no violento.

Con confianza en que el sistema de clemencia puede ser distinto y en que ella puede tener la capacidad de defender a las personas que ya han pagado sus deudas con la sociedad, Kim decidió empezar a estudiar para ser abogada.

Aunque pudo aportar en la liberación de Alice, quien fue indultada en junio pasado por Donald Trump para poder salir de prisión, la famosa empresaria reconoció que debía aprender más sobre leyes.

La casa blanca me habló para aconsejar y ayudar en el cambio del sistema de clemencia. Y estoy sentada en la sala Roosevelt con un juez que ha sentenciado a criminales y con muchísimas personas muy poderosas, y solo me senté ahí, como, oh mier***. Necesito saber más. Habría dicho lo que tenía que decir, acerca del lado humano y por qué esto es muy injusto. Pero tenía abogados conmigo que podían respaldar esto con todos los hechos del caso".