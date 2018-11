Sergio Corona da preocupantes detalles sobre la salud de 'El Loco' Valdés

Ciudad de México.- Recientes reportes sobre la salud de Manuel 'El Loco' Valdés indicaron que el actor se recuperaba tras haber sido sometido a otra operación, sin embargo, su colega y amigo Sergio Corona ha expuesto su preocupación por una complicación más que le ha sido detectada al padre de Cristian Castro.

En entrevista para el programa televisivo 'Sale el Sol', Corona reveló que siente mucha pena por los problemas de salud que continúan presentándosele a su querido amigo.

El actor no aclaró cuál es el padecimiento de 'El Loco' Valdés, pero externó que le ha causado malestar.

No sé, me dijeron un malestar, pero no, no me lo grabé ni nada. Me da muchísima pena, lo quiero mucho, hemos hecho tantas travesuras con las apuestas... que me da mucha pena, ternura, coraje también, porque no ha aprovechado su simpatía... ahorita no puede, porque hay que hacer esfuerzo", reveló el actor.