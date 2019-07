Sergio Goyri confiesa haber rechazado colaborar con Juan Gabriel

Ciudad de México.- Durante una exclusiva que el actor, Sergio Goyri, tuvo para el programa Hoy, confesó que en la década de los 90’s, cuando estaba en su etapa de cantante, le pidió al cantautor, Juan Gabriel, que le escribiera una canción, pero días después el actor recibió una llamada de la disquera del 'Divo de Juárez', quienes lo sorprendieron al expresarle que este quería hacerle todo un disco, pero ellos fueron los más sorprendidos ante la negativa de Goyri.

Ante esta gran oferta, Sergio, se sintió tan nervioso que "no dormí en dos meses", por lo que al final este decidió rechazar la oferta y explicó el porqué de su decisión.

Yo no podía dormir, te lo juro que no podía dormir, dije es mucho rollo el que estoy armando, yo no soy cantante, me van a hacer pedazos, entonces un día me arme de valor y le hable al señor Santiso y le dije, sabe que yo creo que no me merezco esto, yo voy a hablar con Alberto y le voy a decir que me disculpe pero que no merece el señor Juan Gabriel que desperdicie 10 o 12 canciones en mi”.