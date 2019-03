Sergio Goyri, el invitado que todos buscaron evitar en boda de su hijo

Ciudad de México.- Las ofensas con las que Sergio Goyri se refirió a la actriz Yalitza Aparicio a mediados de febrero aparentemente representan una acción difícil de olvidar incluso para la familia del actor, ya que han surgido reportes de que el villano de telenovelas habría sufrido el rigor de ser evitado e ignorado en una reciente celebración familiar.

Según la revista TV Notas Omar, hijo que Goyri tuvo con su exesposa Luisa Álvarez, se casó por el civil con una joven llamada Paulina en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende, importante día en el que estuvo presente el actor y su novia Lupita Arreola.

Sin embargo, el que fuera partícipe de la ceremonia solo habría provocado un ambiente tenso, ya que una fuente declaró a la revista que por poco no era siquiera invitado, esto después del escándalo que se desencadenó por sus comentarios sobre la protagonista de Roma.

De acuerdo con la informante, Sergio Goyri fue “tratado como un invitado más”, no fue considerado para el cortejo nupcial y no “puso ni un quinto” para la celebración, pues quien pagó por completo la boda para ver feliz a Omar fue el esposo de Luisa, Marco Tuachi.

La supuesta amiga de la familia que habló para la revista indicó que Sergio estuvo presente solo porque Omar insistió, “pues a fin de cuentas es su padre”.

Pero los hijos de su matrimonio con Telly Filippini, Sherlock y Shailock, pidieron que no fuera con su novia, Lupita Arriola, porque no les gusta, pero él condicionó su presencia, dijo que debía llevarla para no sentirse tan incómodo solo. Entonces sus hijos pidieron que no lo pusieran en la misma mesa con ellos, prefirieron sentarse con sus primos para estar cómodos. A Sergio no le quedó de otra que sentarse con su amigo Jorge Reynoso, muy lejos de la pista y de los novios”, relató la informante.