¿Sergio Mayer tiene nexos con el narco? Así responde su cuñado Jaime Camil

Ciudad de México.- Jaime Camil fue tajante con su respuesta luego de ser cuestionado por los presuntos nexos que tendría su cuñado Sergio Mayer con el narco.

Luego de que la periodista Anabel Hernández revelara que el ahora presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados acudía a fiestas del capo conocido como 'La Barbie', Camil aseguró:

Yo no estoy en tanto contacto con Sergio ni con Issabela, yo vivo en Los Ángeles, California. Le texteo a Érika (Issabela) una vez cada dos meses, estamos muy ocupados los dos y como vivo allá no sigo tanto lo que pasa en el día a día aquí en México".

Al ser interrogado sobre si su familia o la misma Issabela se verían manchados con estos señalamientos, el actor replicó:

Y para poner fin al tema, subrayó:

No estoy tan refrescado. Honestamente no sé de qué están hablando y no quiero dar una opinión sin saber de qué va el tema".