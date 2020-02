"Sería un pend... si volviera atrás": Julio Preciado dice que dejará los excesos

Ciudad de México.- Julio Preciado contó que antes de someterse a la operación en la que su hija le brindaría uno de sus riñones, Yulianna lo condicionó para poder acceder a la donación.

Ella me dijo: 'No pues, te voy a dar el riñón y vas a seguir en las mismas, te valdrá madre y seguirás la fiesta', como quien dice, me condicionó", relató el cantante.