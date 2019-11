Serie animada de 'The Legend of Zelda' podría llegar a Netflix por Studio Ghibli

Estados Unidos.- Luego de la llegada de la serie animada para adultos de Catlevania a Netflix, mucho se habló de que el productor de la misma, Adi Shankar, estuviera en negociaciones o incluso en preproducción para traer shows animados de Nintendo, como son Metroid y The Legend of Zelda.

Ahora, un rumor ha tomado cierta relevancia, debido a que en el sitio estadounidense de IMBd, se ha creado un sitio que revela que una serie de The Legend of Zelda será producida y creada por el famoso Studio Ghibli.

En el portal aparece la información de que no solo será una sola temporada, sino tres de ellas, inclusive se tiene previsto el estilo de animación que tendrá cada una.

La primer temporada estará basada en los acontecimientos ocurridos en Ocarina of Time y Majora's Mask. El diseño de la animación será muy parecido al que se vio en Castlevania de Netflix.

La segunda temporada estaría completamente basada en los sucesos establecidos en A Link to the Past, Link's awakening y A Link Between Worlds. Se menciona que el estilo de animación será al estilo del cineasta y animador estadounidense Ralph Bakshi.

Por último y no menos importante, la tercera temporada, se basaría en los juegos de Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks, es ahí donde Studio Ghibli tendría total libertad en cuanto a la animación.

Por el momento hay que tomar todo como un rumor, pues no se han hecho comunicados oficiales sobre esta información recabada.