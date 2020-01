Serie de 'Cassian Andor' podría explorar la infancia del personaje homónimo

Estados Unidos.- Una de las películas modernas más queridas por los fans de Star Wars, sin duda alguna es Rogue One: A Star Wars Story, que se sitúa entre los acontecimientos de Episode III y Episode IV. No obstante con la llegada de Disney Plus, las series originales de la franquicia ya s encuentran en pre y producción, una de las que más a sonado entre los fans es Obi Wan y Cassian Andor.

Es esta última la protagonista de esta noticia, pues conforme dicta el medio especializado Comic Book Movie, se está buscando a un par de niños que puedan interpretar a ciertos personajes que llevan por nombres clave Mundo y Cinta.

En la descripción de estos personajes se menciona que Cinta es una niña salvaje e indisciplinada de entre 5 y 7 años con cabello castaño y ojos grandes, mientras que por otro lado, Mundo se describe como un chico de 13 años, con aspecto hispano, con cabello castaño y frondoso, con ojos grandes y apasionados.

Con esta descripción, podría tratarse de que el personaje de Mundo sea en realidad Cassian Andor, quien fue interpretado por Diego Luna. Esta serie se filmará en Europa en junio de 2020, y planea estrenarse en algún punto de 2020. Por el momento se desconoce más sobre este show.