Serrath de 'Enamorándonos' impacta en redes al posar desnuda y enseñar todo

Ciudad de México.- La polémica y sensual participante de Enamorándonos, Isis Serrath, 'prendió' las redes al publicar una fotografía en la que dejó al descubierto sus enormes senos.

A través de su perfil oficial de Instagram, la también actriz publicó la instantánea en la que aparece posando sensualmente sin prenda alguna y con el cabello rizado por completo.

Si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres!", escribió Serrath en la postal.