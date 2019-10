Shaila Dúrcal explica por qué ha subido 15 kilos: "Sé que estoy más redondita"

Madrid, España.- Luego del accidente en el que Shaila Dúrcal perdió parte de uno de sus dedos, la salud de la actriz no ha estado del todo bien, pues aunque dejó de fumar, subió varios kilos por un problema de tiroides.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante ha dado cuenta de esta situación, y ha recibido mensajes de apoyo de sus fans. En su más reciente publicación, Shaila aparece vestida de negro y reconoce que este color ayuda a que se vea más delgada.

Hace unos meses, en entrevista con el programa español de Bertín Osborne Mi Casa es la tuya, la hija de Rocío Dúrcal explicó que luego del accidente, aparecieron problemas como ansiedad y depresión, además del hipertiroidismo que padece.

Shaila recayó en malos hábitos alimenticios tras enfrentar la ansiedad generada por haber dejado de fumar. "Me da igual, no me importa, gano en salud", expresó.

La cantante de 40 años mostró una actitud bromista ante el aumento de más de 15 kilos en su peso y reconoció que este no ha sido un buen año para ella comparado con épocas pasadas en las que lucía muy delgada.

Lo cierto que a lo largo de los años, Shaila Dúrcal ha lucido con diferente peso, y en la charla con Bertín Osborne, confesó que desde muy pequeña tuvo problemas alimenticios.