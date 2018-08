Shaila Durcal pierde parte de un dedo de la mano en accidente 

Ciudad de México.- La intérprete española Shaila Durcal, hija de la fallecida artista Rocío Durcal, atraviesa un duro momento en su vida, ya que un accidente comprometió gravemente su salud.

“Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero”, comunicó la intérprete a través de su cuenta de Instagram.

Los fans de la cantante le han enviado palabras de aliento y le han externado sus deseos de que se recupere muy pronto y salga delante de esta difícil situación.