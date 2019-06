Shakira causa furor en redes sociales al hacer ejercicio el ritmo de Green Day

Madrid, España.- La cantante Shakira sorprendió a sus fieles seguidores luego de mostrar su lado rockero al publicar un video donde se encuentra entrenando al ritmo de Green Day.

La colombiana compartió el clip en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede ver como Shakira canta When I come around de la banda estadounidense, mientras hace ejercicio.

Green Day es increíble", compartió la artista.

En pocas horas la publicación de Shakira ha alcanzado más de 990 'me gusta', además, entre los comentarios resalta el de su amigo Alejandro Sanz.

Vamos leona", fueron las palabras del español.