Shakira desata indignación por usar playback en show del Super Bowl LIV

Jennifer Lopez arrastró, barrió y trapeó el piso con Shakira, no necesito playback, bailó y cantó al mismo tiempo y Shakira usó un playback bastante descarado y obvio ya que ella en vivo no canta así, no hay comparación ❤️#JLo #SuperBowl #HalftimeShow pic.twitter.com/rtx6U0fdTM