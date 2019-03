Shakira y Carlos Vives están en los juzgados tras demanda en su contra

Madrid, España.- Este miércoles, Shakira y Carlos Vives llegaron a los juzgados en Madrid para enfrentar la demanda interpuesta sobre un supuesto plagio de la canción La Bicicleta.

Livan Castellanos Valdés, de origen cubano, señaló que varios fragmentos de su canción ‘Yo te quiero tanto’ escrita en 1997 han sido plagiados por los colombianos con la pieza que les dio mucho éxito en el 2016.

El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en China. Y lo nuestro es un vallenato”, mencionó el cantante.