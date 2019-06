‘Shallow’, el proyecto musical que une a Ángela Aguilar y a Lady Gaga

Ciudad de México.- Con una gran emoción y la simpatía que la caracteriza, Ángela Aguilar reveló el proyecto musical que la une de una forma especial a la reconocida cantante Lady Gaga: una versión del exitoso tema Shallow.

En entrevista para el programa Ventaneando, la hija de Pepe Aguilar compartió que entonará el galardonado tema, mismo que forma parte de la banda sonora de la película A Star is born, para el canal de YouTube de los Premios Grammy, máxima gala cuya pasada edición significó para Ángela la primera vez que es nominada a un reconocimiento de la Academia.

La joven intérprete relató que para poder concretar el proyecto de cover se debió pedir la autorización de Lady Gaga, quien es coautora y voz de Shallow.

Sí, voy a cantar Shallow… Cuando entré a la escuela me dijo mi mamá: ‘es que creo que no se va a poder porque tienen que pedirle permiso a la autora de la canción’, que es Lady Gaga”, explicó Ángela Aguilar, para luego indicar que su equipo pudo contactar a la intérprete de Born this way, quien aceptó revisar si daba su aprobación para el cover.