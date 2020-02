Shanik Aspe detalla cómo se enteró que estaba embarazada: "Sentí terror"

Ciudad de México.- La conductora y actriz Shanik Aspe reveló hace unos días mediante sus redes sociales que está embarazada de su esposo Mauricio Odiardi, lo que le cayó de sorpresa, pero que le trae inmensa felicidad.

La rubia de 35 años confesó que al momento de enterarse de la noticia fue invadida por el terror, mientras que su marido lo tomó con mucha calma.

Dejamos de cuidarnos y como a las 2 o 3 semanas pasó. Nos fuimos de viaje y entonces yo sentí que me tomé una, dos o tres copas, me empecé a sentir mal y llegué a vomitar. Cuando me dijeron que tomé muy poco, le dije a mi esposo que necesitaba una prueba de embarazo y llegando a Holbox me hice la prueba y dio positivo.