Shawn Mendes confirmaría su relación amorosa con Camila Cabello

Estados Unidos.- Durante un meet and greet el cantante canadiense, Shawn Mendes, fue cuestionado por uno de los cientos de fanáticos asistentes si se encontraba en una relación amorosa, ante lo que respondió afirmativamente, con esto confirmaría los rumores que lo emparejan con su colaboradora en Señorita, Camila Cabello.

Honestamente, quiero decir que deseo hablar con ustedes sobre estas cosas, pero no soy el único en la relación. Hay otra persona involucrada y no puedo decir las cosas que siento. No soy solo yo quien decide ¿entiendes?”, añadió.

Esto sin duda es una noticia increíble para sus millones de seguidores que desde hace tres años han creado un 'shipping', Shawmila, para los jóvenes artistas desde que colaboraron por primera vez en el tema I Know What You Did Last Summer.

Sin embargo, no fue hasta que lanzaron el éxito Señorita cuando las redes sociales fueron 'saturadas' de los rumores sobre romance entre ambos, son contar las inumerables veces que protagonizaron apasionados besos públicos o paseos tomados de la mano, incluso en el cumpleaños de él.