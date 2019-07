Shawn Mendes desata polémica al negarse a ayudar a una de sus fans

Estados Unidos.- El famoso cantante, Shawn Mendes, desató una gran polémica en redes sociales al negarse a confesarles a los padres de una de sus fanáticas que es perteneciente a la comunidad LGBT.

Esto sucedió antes de una de las presentaciones del joven artista en Oakland, donde una chica le explicó que sus padres eran bastante estrictos y desconocían de sus preferencias sexuales, así que le pidió a Shawn si podía grabarse diciéndole a sus padres que ella se identifica como bisexual, a lo que este se negó y le dio una muy emotiva explicación.

Tus padres son tus padres, te van a amar sin importar lo que digas, no importa como lo digas, no importa cómo te veas cuando lo digas, en cualquier momento del día. Nada de lo que diga va a significar nada que se acerque a lo que tú dices que significa para ellos, tú eres su mundo. No puedo acercarme a la cantidad de alegría y felicidad que sentirán cuando descubran que les estas diciendo tú verdad”, inició Shawn Mendes.