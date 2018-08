Shawn Mendes impone récord en las listas de Billboard de Canciones Pop

Ciudad de México.- El cantautor canadiense Shawn Mendes está a nada de cumplir 20 años y el éxito de su música no hace sino sumar a la celebración.

El intérprete se ha convertido en el primer artista que ha logrado alcanzar cuatro posiciones número uno en el listado de Billboard de Canciones Pop que suenan en la radio, esto antes de tener 20 años de edad y gracias al tema ‘In my blood’.

De acuerdo con Billboard, el cantautor ya ha dominado dicha lista con canciones como Stitches, Treat You Better’y There's Nothing Holdin' Me Back.