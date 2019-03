Sherlyn asegura estar soltera y se 'burla' de periodista que habla sobre ella

Ciudad de México.- Dispuesta a no perder el foco en los proyectos profesionales que la hacen feliz, Sherlyn decidió acabar con las especulaciones al confirmar que su relación con el cantante José Luis Roma terminó, esto no sin antes referirse con sarcasmo a las declaraciones que la periodista Martha Figueroa ha hecho sobre su vida amorosa.

En una reciente entrevista para Intrusos, programa del que forma parte la comunicadora, la cantante y actriz dijo estar soltera y muy ocupada como para detenerse a pensar en los rumores que giran en torno a ella.

Estoy soltera y estoy haciendo lo que amo hacer. Entonces, ya todo lo que viene alrededor pues la verdad como que empaña el momento tan bonito que estoy viviendo, estoy protagonizando un musical… estoy por arrancar Arpías, estoy por arrancar una nueva obra”, dijo Sherlyn.

La joven indicó que no invertirá esfuerzos en dar explicaciones sobre lo que se difunde sobre ella y después hizo referencia en un tono burlesco a lo dicho por Martha Figueroa.

Yo ya no quiero ni decir nada porque como ya sacan todas las respuestas, incluso aunque no abra la boca, pues yo ya no sé ni qué pensar. O sea, ya decidieron cuáles fueron los motivos por los que terminamos… o sea, ya hay nombres, apellidos, tal, no sé qué”.

Bueno, creo que Martha sabe perfecto cuándo quiero tener hijos, en qué momento y creo que vive como metida en mi casa o en mis cobijas, no sé. A mí me da mucha risa, estoy tan enfocada en trabajar, es a lo único que me dedico”, expuso.

Finalmente, Sherlyn aseguró que José Luis “siempre va a ser una persona a la que voy a querer mucho, pero por el momento estoy demasiado ocupada”.

Luego de que se transmitiera la cápsula de la entrevista en Intrusos, Figueroa explicó qué había molestado a Sherly, esto pese a que asegura ya “no puedo decir nada” porque la artista “se enoja”.

Es que me dijo Jorge Ugalde (periodista), en Con permiso (…): ‘es que Sherlyn trae en la cajuela el vestido de novia y yo creo que se espantan los galanes, porque se quiere casar’; yo le dije no, no se quiere casar, ha de traer el frasco de la inseminación y la jeringa y por eso se espantan… quiere tener un bebé. Eso dije y entonces se enojó”, dijo la periodista.