Sherlyn asegura que Yolanda Andrade le prometió 'hacerle un hijo'

Ciudad de México.- Yolanda Andrade y Sherlyn otra vez causaron polémica, luego de que la conductora del programa Montse y Joe se comprometiera a 'hacerle' un hijo.

Luego de que en redes sociales se difundió un video de Yolanda Andrade y Sherlyn besándose, sin embargo, se desconoce si sólo se trato de una broma o ambas mantienen una relación amorosa.

Tras los rumores, Sherlyn acudió a dicho programa de Andrade, para revelar que le ella le había prometió un hijo, ya que se había quitado el DIU y era el momento para quedar embarazada.

La actriz comentó que decidió quitarse el anticonceptivo porque está soltera, a lo que una de las participantes le cuestionó si tenía urgencia por convertirse en madre.

Entonces Yolanda me dijo, ‘como te urge, yo te voy a hacer uno, entonces vete preparada'”, contó Sherlyn.

Por otra parte, la Andrade comentó que cumplirá su promesa, pero le preocupa quién de las dos se dedicará a cuidar al bebé.

Vamos a hacer el intento con mucha fe, y con cámaras para compartírselo, pero estoy preocupada porque trabajas mucho Sherlyn, y me vas a dejar encargado al chamaco, y sinceramente yo no me puedo hacer cargo de semejante cosa”, añadió.