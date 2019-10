Sherlyn asegura que los audios donde ventila a sus ex fueron manipulados

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Sherlyn, rompió el silencio luego de que se viralizaran audios donde ventila que su exnovio, José Luis Ortega, era gay y que Francisco Zea le fue infiel.

En entrevista con la revista Quién, Sherlyn detalló que había emprendido acciones legales pues considera que estas grabaciones están dañando su imagen, además de referir que no son reales.

Sobre el tema de hablar de sus ex, la cantante aseguró que estos son cuestiones de su pasado y que no vale la pena regresar a este tipo de polémicas.

Estoy en otra etapa de mi vida, trabajando y viajando mucho, no me atoro en temas que no son importantes para mí, no entiendo cuál es la finalidad de exhibir ese tipo de conversaciones porque es una clara violación a mi intimidad”.