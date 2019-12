Sherlyn mentiría sobre fecundación in vitro; él sería el padre de su primer hijo

Ciudad de México.- Hace algunos días Sherlyn sorprendió al mundo del espectáculo al revelar que estaba esperando a su primer hijo y aunque mucho esperaban expectativos para saber el nombre del padre, la actriz afirmó que el embarazo es producto de una fecundación in vitro.

A pesar de la revelación de la famosa una de sus amigas aseguró que esto no es verdad y que Sherlyn en realidad resultó embarazada por relaciones sexuales.

En entrevista con la revista TVNotas, la informante detalló que el padre del bebé de Sherlyn es el empresario turístico, Roberto de la Peña, con quien tuvo una relación.

Esta persona considera que la también cantante viajó a Nueva York para guardar las apariencias y así ocultar que su bebé es producto de un romance fugaz, además aclaró que tenía encuentros con otro hombre y con su ex, José Luis Roma.

Ella es sumamente astuta y más bien creo que todo lo que declaró sobre su embarazo por tratamiento en Nueva York, es algo que dijo para no echarse de cabeza. Hasta donde yo sé, no sólo salía con Roberto, sino que al mismo tiempo con Miguel Ángel, un empresario y político de la Ciudad de México, que es casado, pero no te puedo dar el nombre completo porque si no sabrían quién te lo dijo”.