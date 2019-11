"Sí canta": Yuri defiende a Sarita Sosa de los ataques sobre su talento

Ciudad de México.- En una entrevista Suelta la Sopa, la cantante Yuri habló sobre el talento de Sarita Sosa, hija menor de José José, quien dijo que la última voluntad de su padre era que comenzara su carrera como cantante.

Al ser cuestionada sobre si Sarita tendría futuro en el ambiente musical, la veracruzana aseguró:

No sé si tenga futuro, pero de que canta, canta… pienso que los hijos de Pepe tienen que heredar de una u otra manera el talento del papá, unos más que otros, quiero yo pensar”.

Sin embargo, dejó entrever que más que una fortuna, el ser hija del reconocido intérprete puede jugar en su contra.

Pero tiene que ver mucho la compañía disquera, que ella le eche ganas, porque pienso que no es tan fácil ser la hija de… pero bueno, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”, indicó la intérprete de Maldita Primavera.

Finalmente, Yuri descartó realizar un dueto con ella en este momento.

No sé, tendría yo que ver, somos de edades muy diferentes, yo pienso que la gente joven pues quiere grabar con gente joven, no con gente de mi edad, así que no sé… el tiempo lo dirá”.