¿Sí está operada? Bárbara de Regil suelta todo sobre sus cirugías estéticas

Ciudad de México.- En las últimas semanas Bárbara de Regil se ha mantenido en medio de la polémica debido a varios escándalos como que se revelara su cambio con el paso de los años, así como su pensar acerca de los detractores que tiene.

Sin embargo, la actriz mexicana se cansó de las duras críticas de los internautas y la tarde de ayer jueves 21 de noviembre respondió a los que aseguran que se operó el rostro.

A través de sus historias de Instagram, Bárbara compartió varios videos en los que afirma que se ama tal cual es y que también ama a la mujer que fue hace 10 años a pesar de que no tenía un gran físico ni era la más bonita.

Esta soy yo, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas, me pintaba los ojos de blanco. Qué bonita me veo, que bonita soy, que bonita era”.

Asimismo, la protagonista de Rosario Tijeras desmintió que se haya hecho algún 'arreglito' en el rostro y confesó que la única cirugía a la que se sometió fue de senos, pero no resultó bien y se tuvo que retirar los implantes.

La única operación que me he hecho en mi vida fue de las bubis y esa operación salió muy mal. Se me infectó un implante, porque el doctor me puso implantes usados”.