"Sí había rivalidad": Finalistas de 'Exatlón' ventilan intimidades de sus compañeros

Ciudad de México.- Los cuatro finalistas del programa de TV Azteca, Exatlón México llegaron al país tras haber estado en República Dominicana, lugar donde se realizó el reality.

En una entrevista, Cassandra, del equipo de Contendientes y Heber del equipo de Famosos hablaron y ventilaron algunas intimidades de sus compañeros.

Comenzaron contando que se llevaban bien pero sí había rivalidades entre los equipos, que una vez que estaban en en la competencia porque había mucho de por medio.

Heber confesó que él si se eschaba flatulencias pero que Mau era desesperante porque roncaba mucho. Cassandra fue quien dijo algunas intimidades de sus compañeros que en televisión no se veían tal cual eran:

Keno era el de las flatulencias, no perdonaba, dormido, despierto, donde fuera. El que no se bañaba era David pero nunca olía feo pero que no le gustaba bañarse.