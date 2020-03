¿Sí la invitó? Paola Rojas revea detalles íntimos de su encuentro con J Balvin

Ciudad de México.- La famosa conductora, Paola Rojas, habló ante la prensa de su encuentro con el exitoso cantante, J Balvin, revelando detalles íntimos de la conversación que ambos mantuvieron, entre ello si el interprete de Mi Gente la invitó a salir y a viajar con él.

Según el periodista Alex Kaffie, el exitoso cantante invitó a la titular de Al Aire con Paola tras su encuentro pues quedó "flechado" de ella y consiguió su número para invitarla a salir, lo que ha generado una gran controversia ante el posible romance.

Sin embargo, es la misma Paola quien aclaró que J Balvin no la invitó a salir en ningún momento, pero que sí tuvieron una profunda y "padre" conversación en la que él le confesó que desea convertirse en esposo y padre.

No, no me invitó a salir J Balvin. Lo que sí es que tuvimos una conversación muy padre, sabia de como sí comenzó a crear música muy grosera, osea así la califica él y me dijo: 'Yo quisiera tener una esposa, yo quisiera tener eventualmente hijas, y no quiero que esto que yo hago sea algo que las lastime a ellas ni a ninguna mujer'", expresó Paola.