¿Sí la quiere? Frida Sofía causa ternura con inédita foto al lado de Silvia Pinal

Ciudad de México.- Frida Sofía acaparó la atención de las redes sociales al compartir una inédita fotografía en la que aparece junto a su abuela, Silvia Pinal, pese a que se piensa que no hay una buena relación entre ambas.

A través de sus historias de Instagram, se compartió una instantánea del recuerdo en la que la primera actriz aparece sentada junto a dos niñas y además Frida, quien la abraza con gran emoción.

Cabe resaltar que Frida Sofía rompió la relación con la dinastía Pinal desde hace varios años e incluso mantiene un polémico pleito con su madre, Alejandra Guzmán.

Hace algunas semanas 'La Pinal' dio a entender que ella y su nieta estaban a punto de reconciliarse.

Conmigo hasta ahorita puedo decir que me habla y me quiere, mañana no sé".