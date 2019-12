Si llega al trono, Carlos podría quitarles el título real a Meghan y Harry

Reino Unido.- Mucho se ha rumoreado acerca de que la Reina Isabel II cederá el trono en 2020 a su hijo, el Príncipe Carlos debido a las presiones de los escándalos del Príncipe Andrés, pero además de ello se dice que él podría retirarles los títulos reales a su hijo el Príncipe Harry y Meghan Markle.

Supuestamente el duque de Cornuellas tiene planeado el reducir la familia real a un circulo muy reducido, retirandoles el título de su Alteza Real a sus tres hermanos, sus sobrinos e incluso se dijo que podría incluir en ello a los duques de Sussex, dejando únicamente al Príncipe William, Kate Middleton y sus hijos, George, Charlotte y Louis, con el estatus de realeza.

El retirarles ese privilegio a sus familiares significa que no recibirán dinero de los contribuyentes, no participarán en eventos reales, no más giras en nombre de la corona británica y deberán hacer reverencia a sus familiares que aún posean el título.

Cabe mencionar que aunque se les sean retirados todos los beneficios de los miembros de la realeza, al ser legítimos familiares pueden ascender al trono, según su número de sucesión, en caso de que los sucesores fallezcan.