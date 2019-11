"¡¿Si lo mantengo qué ching...?!": Galilea Montijo lo suelta todo sobre su esposo

Ciudad de México.- Esta mañana se confirmó que Galilea Montijo está de regreso en la conducción del programa Hoy y de inmediato aprovechó la emisión para aclarar los rumores que giran en torno a su vida privada.

La guapa tapatía confirmó que sí se había operado pero que no se trató de una cirugía estética sino de algo más privado.

Estos rumores que te orillan a decir algo íntimo como fue, me operé, pues sí, un problema que tuve en la matriz , y efectivamente tuve que tener reposo, intenté venir, intenté estar aquí con ustedes, no pude, y el doctor me dijo: ‘se te está indicando que te tomes tu tiempo de reposo’".

Sobre las especulaciones de su separación con su esposo Fernando Reina, con quien lleva más de 8 años de matrimonio y tienen un solo hijo en común, Mateo.

Y luego que si yo también que estaba divorciada y estaba separada, hasta le dije a Fer anoche, ¿pues no que no vivías aquí?, y luego el día de la fiesta, le digo: ‘hola, ya me enteré que estás divorciado’… y que si lo mantengo, dicen unas cosas que ya son de risa… entonces ya no entendí si me voy a divorciar por gastar tanto mi dinero o porque es… ¿y si lo mantengo qué chin…?, muy mi dinero, ojalá, hay si supieran, pero está muy bien, no se crean de todo lo que dicen… los chismes, los rumores, al tiempo”.