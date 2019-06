"Si mi padre viviera": El emotivo texto de Paul por aniversario de Paco Stanley

Ciudad de México.- El comediante y conductor Paul Stanley decidió recordar a su padre Paco Stanley este viernes, día que se cumplen 20 años de su muerte.

El presentador de Hoy compartió en redes sociales el emotivo mensaje para su papá, quien fuera asesinado al salir de un restaurante en Ciudad de México.

El texto es fragmento de un escrito de Héctor Gagliardi, poeta y letrista argentino.

Paul acompañó el mensaje con una fotografía de su infancia, en la que aparece en los brazos de su padre.

Hace algún tiempo, Stanley confesó como se había enterado del asesinato de su padre; el conductor detalló cuando le informaron que habían atacado a un miembro de su familia, él pensó en cualquier nombre menos en el de su padre.

Fui a la dirección y marcó a su oficina y me contesta la secretaria y me dice ‘oficina del señor Stanley’, y se escuchaba un des#$% ahí ‘perdón sabe que no puedo atender a esta línea ocupada’ es que soy Paul qué onda que paso como esta mi papá y ahí se suelta a llorar la secretaria y me dice ‘Ay hijo te voy a dar una noticia, pero no quiero que te pongas mal’ ¿qué pasó ya dime? ‘a tu papá lo mataron’", confesó.