¿Sí terminaron? Esto dice Gabriel Soto tras dejar de seguir a Irina Baeva

Ciudad de México.- Luego de revelarse que Gabriel Soto e Irina Baeva se habían dejado de seguir en Instagram y esto puso en duda su romance, es el actor quien decidió dar fin a las especulaciones.

Durante su encuentro con la prensa, el protagonista de Soltero con Hijas confrontó los rumores y explicó:

Claro que no, eso no es cierto, sí nos seguimos”.

Hice un up date (actualización) de mis contraseñas y como que se botó ahí algo, pero sí nos seguimos. No tenemos por qué no seguirnos y si no nos seguimos en Instagram, no pasada nada, nos seguimos por todos lados”, agregó.