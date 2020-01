Sia y el curioso método que utilizó para pedirle sexo sin compromiso a Diplo

Estados Unidos.- En una entrevista con GQ, la cantante Sia reveló la propuesta que le hizo al DJ estadounidense, Diplo, para poder mantener relaciones sexuales sin algún compromiso de por medio.

Sin rodeos y directo al grano, la artista le expresó al productor su deseo de tener sexo con él, luego de terminar una relación amorosa.

Le dije, ‘Oye, escucha, eres como una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar un hijo, no tengo tiempo para una relación. Si estás interesado en tener sexo sin ataduras, avísame’”, confesó Sia.