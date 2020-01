"Siempre me cuidé": Fernando Colunga revela si tienen 'arreglitos' estéticos

Ciudad de México.- Recientemente han habido muchos rumores en torno a que Fernando Colunga se operó la cara, por lo que el mismo actor quiso aclarar esta situación.

El mexicano afirma que no se ha sometido a ningún 'arreglito' estético, y expresó que luce bien debido a que es muy cuidadoso con consigo mismo y su salud.

Yo sé que hay gente que te ve y te dice: 'Ah, es que ya se arregló la cara'. No, señor, es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien", dijo Colunga.

El actor agregó que la genética de ha ayudado, además de mantenerse alejado de los vicios: "Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás, que no he tenido excesos, que no he bebido y que no he fumado".

He tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir 'soy lindo y bueno', sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara", afirmó