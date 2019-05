"Siempre soñé con ser madre": Andrea Legarreta conmueve con tierno mensaje

Ciudad de México.- La talentosa conductora del programa matutino Hoy, Andrea Legarreta, compartió algunas fotografías para celebrar el Día de las Madres, las cuales fueron muy bien recibidas por sus seguidores.

En la primera fotografía, la presentadora de Televisa subió una instantánea en blanco y negro con su mamá. Usuario se encargaron de resaltar lo joven que se veía su madre y halagaron sus facciones.

La siguiente imagen que compartió era de ella y sus dos hijas Nina y Mía Rubín, fruto de su matrimonio con el extimbiriche Erik Rubín. Las tres comparten un fondo de la playa y para acompañarla, la conductora escribió un emotivo mensaje a sus dos pequeñas:

No, la vida no es color de rosa... Sí, la mayoría de mis instantes a su lado, lo son... Siempre soñé con ser madre... Jamás imaginé que Dios me enviaría dos seres TAN especiales y TAN maravillosos... Agradezco todos los días su dulce existencia amores!! Agradezco desde lo más profundo de mi alma ser su Má... Ya lo saben, yo con ustedes SIEMPRE, como sea, a la hora que sea y para lo que sea...", escribió Andrea en la foto.