“Siento que le encanto, me reconocen como 'La de Peña Nieto'”: Tania Ruiz

Ciudad de México.- La modelo mexicana Tania Ruiz reveló que tiene encantado a Enrique Peña Nieto, con quien se le vincula en un romance.

La potosina expresó que el expresidente le cae bien.

También señaló que se están conociendo y aunque se llevan muy bien, Peña está terminando un proceso en su vida: el divorcio.

Agregó que el expresidente es “una persona interesante. Tiene mucha plática y he aprendido muchas cosas con él”.

Ruiz dijo que se conocieron en una comida, sin embargo, no quiso dar detalles de la reunión.

La modelo confesó que por su vínculo con Enrique la han reconocido como ‘La de Peña’.

No he salido tanto, voy a trabajar y regreso. Pero las veces que he salido sí me reconocen como ‘La de Peña Nieto'”.