Silvia Navarro y su esposo, cerca del divorcio por celos e inseguridades

Ciudad de México.- El matrimonio de Silvia Navarro y Gerardo Casanova estaría llegando a su fin debido a los celos enfermizos de la actriz, reveló un amigo de la pareja a la revista TVNotas.

Lamentablemente a la actriz no le está yendo bien, ya que ella y Gerardo han tenido diferencias muy importantes, y aunque desde que iniciaron su romance lucían muy enamorados, él ya piensa en ponerle fin a la relación”, indicó el informante.

La presunta fuente señaló que Silvia es celosa y posesiva y argumentó que desde hace algún tiempo la artista cuestionaría cada movimiento de su pareja hasta llegar el grado de revisar meticulosamente su celular.

El presunto amigo, indicó que la estrella de 40 años busca quedar embarazada a fin de que su pareja no la deje.

Después de tener a su primer hijo, Gerardo le pidió que tuvieran otro, pero Silvia no quería y ponía de excusa el trabajo, aunque al parecer ahora ya no lo considera mala idea. Es muy celosa y por mucho tiempo no ha querido que la gente se entere de sus crisis y separaciones que han vivido”.