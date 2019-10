Silvia Pinal: "Pelea de Frida Sofía y Enrique Guzmán es por publicidad"

Ciudad de México.- Debido a que en los últimos meses toda la dinastía Pinal ha protagonizado diversos escándalos por sus diferencias, Silvia Pinal, quien se había mantenido al margen de la escandalosa situación, rompió el silencio.

“Yo no sé porque están armando eso, ha de ser por publicidad”, dijo Silvia Pinal a los recientes dimes y diretes entre Enrique Guzmán y Frida Sofía, quienes aseguran que se quieren mucho, pero la primera actriz prefiere no meterse, ni opinar en torno a los escándalos de su nieta.

Ya se calmaron, ya he visto los periódicos y no he visto nada, son cosas de trabajo, si fuera una cosa personal de que te enfermaste, te aliviaste, por supuesto que cuentan conmigo, pero para eso no, que se agarren, que se bendigan, que hagan lo que quieran”.