Silvia Pinal aclara si su familia tiene resentimiento tras serie de Luis Miguel

Ciudad de México.- Luego de que la periodista Claudia de Icaza revelara que la familia Pinal se encontraba resentida con Luis Miguel tras la aparición de la serie del cantante, Doña Silvia Pinal aclaró la situación.

Durante la conferencia de prensa para dar los últimos detalles de los Premios Bravo, la primera actriz confirmó que contrario a lo que se dice, por su parte no existe ningún pensamiento negativo hacia 'El Sol'.

Al ser cuestionada con respecto a que la hija de Stephanie Salas no ha sido reconocida legalmente por el intérprete de Culpable o no, luego de que Michelle mostrará su pasaporte y en él se vieran únicamente los apellidos de su madre, Silvia comentó:

No lo sé, yo nunca he hablado con Luis Miguel, o sea que no les puedo informar nada, a él lo he visto de lejos, es muy amable, me hace una reverencia, pero no, no hemos hablado, no hemos cruzado palabra, (eso es de) ella con su papá, pregúntenle a Michelle”.