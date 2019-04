Silvia Pinal confirma que existió un romance entre Jaime Garza y sus hijas

Ciudad de México.- Tras la entrevista de Jaime Garza donde reveló que mantuvo una relación sentimental con Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste; la madre de ambas opinó al respecto.

Tras haber pasado por un mal momento de salud, la primera actriz Silvia Pinal confirmó las palabras dichas por Jaime.

Sí cómo no, cómo no (lo voy a recordar). Me acuerdo ahorita más”.