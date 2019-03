Silvia Pinal llora al ver a la actriz que personifica a su fallecida hija Viridiana

Ciudad de México.- Un día, durante el rodaje de su bioserie, Silvia Pinal llegó al set para hacer algunas de sus intervenciones y fue allí cuando la vio. El mismo pelo, el mismo estilo para vestir y esa mirada perpetuada en el tiempo, la de su Viridiana.

Dice Cassandra Sánchez Navarro que ese día ella se hizo pruebas de imagen y vestuario del personaje. Ya lista como Viridiana Alatriste Pinal, vio a la primera actriz y se le acercó para saludarla, pero ella solo veía a su hija.

Me vio entrar y le empezaron a salir lágrimas, me agarró las manos y no me decía nada, yo le dije que era un gusto verla y que era un honor hacer a un personaje de su familia, que la iba a tratarla con mucho respeto. Era como que le daba gusto volverla a ver, me observó la cara entera, como que quería volver a encontrar a Viridiana en mi rostro, en mi pelo de los 80", recuerda la actriz de ese momento.