Silvia Pinal quiere que Luis Miguel esté en su funeral pero lo 'tacha' de "grosero"

Ciudad de México.- Silvia Pinal, que hace unos días comentó que le gustaría como último deseo que Luis Miguel cantara en su funeral, ahora respondió si tiene comunicación cercana con 'El Sol'.

Según la actriz, el distanciamiento con el intérprete tiene mucho que ver con su trabajo.

Y aunque lo comprende, la también productora fue muy clara cuando le cuestionaron si le gustaría colaborar con él.

No, no, no, Dios no lo quiera, trabajar con él no... no... no... para nada, para nada, yo solita canto, me muevo y me arreglo y ya”.