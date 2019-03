Silvia Pinal revela su historia sobre la visita de Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Después del reencuentro con su exesposo, Enrique Guzman. La Famosa Silvia Pinal, Habló de su reacción y de cómo transcurrió la comentada visita que ella misma definió como un acontecimiento agradable.

La diva dejó claro que los problemas con su exesposo ya son cosa del pasado, y que está en una etapa de su vida en la que se siente plena y feliz por el amor que le brindan sus seres queridos.

La actriz dio detalles de lo que ocurrió el día en que Enrique la visitó en el hospital.

Primero me dio risa, y dije: bueno, pero luego me gustó. Me dio mucho gusto verlo, me dio mucho gusto cómo se portó conmigo y todo funcionó muy bien”, contó en entrevista telefónica para Imagen Televisión.

Durante la charla, la diva reiteró que lo más importante en este momento es preservar la amistad, pues más allá de todo ambos son personas civilizadas, además aseguró, que permanece tranquila, pero con deseos de retomar sus actividades.

Por últino, la actriz también habló sobre su experiencia estos días que estuvo bajo supervisión médica, y está agradecida por encontrarse muy bien de salud y con ánimos para continuar con sus planes como hasta ahora había ocurrido.

Lo mío no es grave ni para nada, todo ha sido bastante tranquilo, no estaba yo para hospitales, la verdad, estuve ahí y me dijeron que, si quería yo que me hicieran esto, que el otro y dije, ok, háganmelo, pero eran cosas muy sencillas. Bendito sea Dios ahí estoy, entera”, declaró durante su entrevista con Imagen Televisión.