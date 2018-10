Silvia Pinal se ríe de su supuesta demencia y rivalidad con la Guzmán

Ciudad de México.- Silvia Pinal toma con humor los rumores sobre la supuesta demencia senil que padece y la rivalidad que según se desatará con su hija Alejandra Guzmán ahora que ambas estrenarán bioserie.

Entre bromas, la diva del cine mexicano indicó que "no estaba enterada" de que padeciera demencia, “pero tendré que comprar la revista para saber más”.

De esa manera la actriz de cine, teatro y televisión terminó con el tema, para empezar con el de su hija Alejandra, pues ahora que ambas estrenarán bioserie se rumora que podría haber fuerte rivalidad entre ambas, por la audiencia.

Mencionó que Alejandra tiene otro público que ha logrado gracias a su carrera como cantante y algunas actuaciones especiales y que lo mismo pasa con Sylvia Pasquel. “Cada una tiene su talento y yo tengo el de las dos”, dijo.

De buen humor señaló que nadie le ganará, aunque como buena madre desea lo mejor a sus hijos en los proyectos que emprenden.

Respecto a si estuvo de acuerdo en la bioserie de la intérprete de Hacer el amor con otro, expresó que sí y que incluso si su hija le pide que actúe lo hará. Sin embargo, no quiso hablar sobre si su expareja Enrique Guzmán también lo haría, pues es un tema que para ella ha quedado atrás.

Afirmó que Alejandra vive un buen momento y que no se ha sometido a cirugías o a algún tratamiento en la cara, como se ha comentado en redes sociales. ‘La Pinal’ dijo que ese tema le molesta pues, desde su punto de vista, su hija "no tiene edad para eso".

En cuanto a las declaraciones de la escritora Claudia de Icaza en el sentido de que la familia Pinal guarda resentimiento hacia el cantante Luis Miguel, la actriz compartió con la prensa que tiene cierta cercanía con el intérprete por su bisnieta Michelle -quien es su hija-, a quien ambos quieren mucho.

No hay problemas con él y no sé si están distanciados Michelle y Luis Miguel. Tenía entendido que no, pero creo que deben preguntárselo a ellos”, externó la musa del director de cine español Luis Buñuel y del muralista Diego Rivera.