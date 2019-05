Silvia Pinal y Enrique Guzmán reaccionan al pleito de Frida y Alejandra

Ciudad de México.- Luego de que Frida Sofía revelara que se encuentra distanciada de Alejandra Guzmán, además que la cantante fue una madre ausente y que incluso padeció de abusos en su infancia porque se encontraba sola y alejada de la rockera, son sus famosos abuelos, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, quienes dan su postura al respecto.

Durante su encuentro con la prensa en diferentes eventos, Doña Silvia y Don Enrique mostraron su incomodidad ante los cuestionamientos de los reporteros.

Por su parte, Silvia únicamente se refirió al tema de las disculpas que ofreció su nieta y comentó:

¿Ya pidió disculpas?, ahorita voy a que me las pida a mí… No sé de dónde lo sacó Frida porque yo no sé de qué me están hablando. Las cosas de Alejandra pídanselas a Alejandra, yo no sé qué ha pasado con Frida, no la he visto, no sé si está aquí, en Estados Unidos, no sé nada de ella”.