Simon Dorante-Day, el hombre que dice ser medio hermano de Harry y William

Reino Unido.- Una de las grandes controversias que han marcado la historia de la familia real británica es el supuesto romance prohibido entre el príncipe Carlos y Camila Parker, el cual habría surgido en los 60 cuando el hijo de la reina Isabel II aún estaba casado con la princesa Diana.

Años después de las especulaciones sobre dicha relación y del inevitable divorcio de Carlos de Gales y Lady Di, el padre de los príncipes William y Harry se casó con Camila Parker (2005).

El matrimonio ha vuelto a estar en polémica desde que hace algunos años Simon Dorante-Day, de 52 años de edad, asegura que es su hijo ilegítimo, ya que la pareja lo habría concebido cuando tenían su supuesta aventura.

Ahora, Simon ha ofrecido una controversial entrevista a New Idea sobre las razones por las que afirma ser hijo del príncipe Carlos y Camila de Cornualles, además de decir que su identidad se habría revelado si la princesa Diana no hubiera muerto en el trágico accidente que sufrió en 1997, pues ella habría sabido de su existencia.

El hombre explica que nació el 5 de abril de 1966 cerca de Portsmouth, Inglaterra y que tiene evidencias para sostener que es un royal, una de ellas su certificado de nacimiento que, según Simon, incluye nombres falsos de sus padres biológicos.

Asimismo, Dorante-Day compartió al medio que Camila Parker se habría embarazado en 1965 y lo habría mantenido en secreto. Simon narró que fue adoptado a los 18 meses de nacido por Karen y David Day, y que sus abuelos adoptivos trabajaron para la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Yo era muy cercano a mi abuela y ella me dijo muchas veces que yo era hijo de Camila y Carlos. Ella no solo me lo insinuó, me lo dijo directamente”, aseguró Simon.