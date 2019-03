“Sin ella no seríamos nada”: Sofía Castro sobre Angélica Rivera en nueva foto

Ciudad de México.- Pese a que Angélica Rivera ha permanecido inactiva en redes sociales desde que anunció su divorcio de Enrique Peña Nieto a principios de febrero, su hija mayor se ha encargado de hacerla presente en sus plataformas con publicaciones en las que le dedica mensajes sobre lo mucho que la inspira.

Luego de fuera ella la responsable de que la exprimera dama de México reapareciera en internet tras compartir una foto de ambas en Instagram Stories, Sofía Castro empleó dicho espacio de nueva cuenta para colgar una instantánea en la que la ‘Gaviota’ aparece sonriente y recargada en una pared.

La joven actriz describió a su madre como una mujer fuerte y hermosa, además de mostrarse agradecida por tenerla en su vida.

Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logré tomar un bonito momento de ella... ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco... no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA... por qué sin ELLA... muchas personas incluyéndome no seríamos nada”, escribió Sofía Castro.