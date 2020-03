Sin miedo a polémica, Verónica Castro autoriza aparecer en bioserie de su ex

Ciudad de México.- Verónica Castro dio autorización para que su nombre aparezca en la serie biográfica de Manuel 'El Loco' Valdés, aunque puso una sola condición para que esto pueda realizarse.

El encargado de confirmar esta noticia fue Iván Valdés, nieto del actor, quien en entrevista para el programa De Primera Mano reveló la única petición que hizo Vero para permitir que su nombre sea utilizado en este proyecto.

De la misma manera, Iván Valdés dijo que 'El Loco' está muy entusiasmado con la realización de su serie biográfica y por esta razón no se guardará ningún detalle sobre su vida.

Quiero platicarlo todo, ya no tengo a nadie que me reclame y la única que me puede reclamar es Vero y me da autorización de hablar de lo que quiera. Yo me voy a ir en breve, quédense con la historia”, confesó Iván sobre las palabras de su abuelo.