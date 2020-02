Sin pena alguna, Sofía Castro se sienta en las piernas de novio y lo presume

Ciudad de México.- Después de haber terminado su relación sentimental con Juan Pablo Gil, la actriz Sofía Castro de dio una oportunidad en el amor con Pablo Bernot, con quien sale desde septiembre de 2019.

Aunque la hija mayor de Angélica Rivera es muy reservada con su vida sentimental, publicó en su cuenta de Instagram una atrevida fotografía en la que aparece sentada encima de su galán y aprovechó la oportunidad para felicitarlos por su cumpleaños.

Feliz cumpleaños amor mío. En tan poco tiempo y todo lo que me has enseñado, deseo que seas inmensamente feliz. Gracias por todo el amor que me das, soy tan afortunada de tenerte y de que encontré en ti todo lo que quiero para siempre.